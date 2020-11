Si accanisce su santini e testi preghiere: 56enne denunciato

Si è ritrovata davanti l’ingresso del proprio bar centinaia di santini e fogli contenenti testi di preghiere strappate, con sedie esterne collocate a forma di croce. L’autore è stato individuato dalla polizia di Stato: si trattava di un 56enne di origini ligure – senza fissa dimora e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio -, denunciato all’autorità giudiziaria per vilipendio alla religione. Per lui c’è il foglio di via dal territorio comunale di Assisi.

Le indagini



Il fatto è andato in atto nella notte di alcuni giorni fa a Santa Maria degli Angeli. La titolare del locale, spaventata, è andata subito a controllare le immagini della videosorveglianza, notando la sagoma di una persona aggirarsi davanti al bar. Poi la chiamata agli agenti dell’ufficio anticrimine del commissariato: una volta acquisiti i filmati hanno iniziato la ricerca del responsabile. In poco tempo è stato individuato: l’uomo si era presentato in alcune strutture delle zona per chiedere aiuto ma, non avendo ottenuto nulla, si è sfogato su santini e testi.