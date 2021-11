Ast, giovedì Giovanni Arvedi a Perugia: incontro con la Tesei

L’incontro è previsto per le 11 di giovedì 4 novembre in Regione, a Perugia. È per quella data che il cavaliere Giovanni Arvedi, presidente dell’omonimo gruppo che rileverà l’Ast di Terni, insieme al ceo Mario Caldonazzo, sarà in Umbria per una visita istituzionale, come già annunciato nelle scorse settimane dalla governatrice Donatella Tesei. A margine dovrebbe essere previsto anche un primo faccia a faccia con i sindacati dei metalmeccanici locali. Dunque nessuna visita a Terni, per ora. Arvedi ha accettato un invito che gli era stato fatto dalla presidente, ma – da quanto si apprende – non potrà entrare, almeno pubblicamente, nei dettagli dei progetti previsti per l’acciaieria vista la procedura aperta davanti all’Antitrust europeo, che dovrà pronunciarsi in merito. Salvo sorprese, la conclusione dell’iter dovrebbe comunque essere confermata per gli inizi del 2022, tra la fine di gennaio e i primi di febbraio.

