Ast, volumi in rialzo: si lavora anche a Pasquetta

di F.L.

Superato (si spera definitivamente) il periodo più difficile, procede positivamente la produzione all’Ast di Terni dove, in un’ottica di incremento dei volumi, giovedì l’azienda ha comunicato alle rsu la volontà di lavorare anche il 5 aprile, giorno di Pasquetta. Una possibilità di fronte alla quale i delegati di fabbrica si sono però subito detti contrari, ricordando che si tratta di un festivo in cui è prevista la fermata sindacale. «Non tollereremo qualsivoglia forzatura da parte dei preposti e delle strutture nei confronti dei lavoratori» hanno sottolineato le rsu. Una posizione, questa, di fronte alla quale l’azienda ha successivamente dimostrato piena disponibilità nel far lavorare i propri dipendenti solo sulla base della volontarietà. A loro andrà incontro anche dal punto di vista economico, elargendo una cifra incentivante da definire. Nelle prossime ore le strutture aziendali inizieranno a chiedere e a valutare le eventuali disponibilità dei lavoratori partendo dal reparto Acc.

