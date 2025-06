Un 29 enne del Perù, pregiudicato e residente a Roma, è stato denunciato dai carabinieri del comando stazione di Giove per furto aggravato e utilizzo indebito di strumenti di pagamento. L’indagine era partita lo scorso marzo dopo la denuncia di una 73enne della zona che si era vista sottrarre la borsa – all’interno 200 euro in contanti, carta bancomat ed effetti personali – mentre caricava la spesa a bordo della propria auto, presso il parcheggio di un supermercato ad Attigliano (Terni).

La signora aveva raccontato di essere stata avvicinata da uno sconosciuto che le aveva chiesto indicazioni stradali: un modo per distrarla e consentire ad un complice di impossessarsi della borsa. Del furto se ne era accorta quando ormai i due si erano dileguati. Grazie anche alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona e presso un istituto bancario, dove poco dopo il furto erano stati effettuati prelievi utilizzando la carta della 73enne, i militari di Giove sono risaliti all’identità di colui che aveva distratto la vittima, il 29enne peruviano denunciato alla procura di Terni. Le indagini proseguono per individuare il complice.