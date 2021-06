Incidente a Foligno: auto contro moto, uomo in ospedale

Articolo in aggiornamento

Grave incidente nel primo pomeriggio di venerdì, in via Firenze a Foligno. Impatto fra un’auto – una Ford Focus – e una moto Piaggio, all’altezza della filiale Intesa, in corrispondenza dell’incrocio con via Monti Martani.

I soccorsi

La priorità, ovviamente, è stata data al motociclista ferito, un uomo di mezza età, immobilizzato con collare e caricato sull’ambulanza dal 118. L’uomo perdeva sangue ed è questa la cosa che desta maggiori preoccupazioni.

L’incidente

Da chiarire la dinamica, su cui stanno indagando gli agenti della polizia locale folignate. Di giovane età il guidatore della macchina, che ovviamente non si dà pace e si è subito fermato per prestare soccorso, aspettando l’arrivo dell’ambulanza e delle forze dell’ordine.