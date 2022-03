Auto contro scooter in viale Turati: soccorsi 45enne e figlio 11enne

Incidente stradale mercoledì pomeriggio in viale Filippo Turati, direzione centro, nei pressi di piazza della Pace. L’impatto è stato fra un’autovettura – una Fiat Panda – condotta da una donna ternana di 70 anni (B.C. le sue iniziali), ed uno scooter 125 con in sella un 45enne originario del Marocco (Z.A.) che si trovava insieme al figlio 11enne. Quest’ultimi, a seguito dell’impatto, sono finiti a terra ed il genitore è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. Trasporto che, dopo le prime verifiche dei sanitari sul posto, non si è invece reso necessario per il minorenne. Sul posto, per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti.

