Autostrada A1: auto in fiamme tra Orvieto e Fabro. In salvo due coniugi

Hanno visto fuoriuscire del fumo dal cofano della loro auto, una Bmw, hanno immediatamente accostato sulla corsia di emergenza e sono riusciti ad uscire e a chiamare i soccorsi. I vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto sono intervenuti giovedì pomeriggio lungo l’autostrada A1, tra Orvieto e Fabro, al chilometro 448+500 in direzione Firenze. Sul posto anche il personale di Autostrade per l’Italia e la polizia Stradale di Orvieto – agli ordini del comandante Stefano Spagnoli – per la gestione della viabilità. Fortunatamente i due coniugi, residenti a Gorizia, non sono rimasti feriti.

