A1, incidente a Orvieto coinvolge otto veicoli: traffico in crisi e code

In aggiornamento

Alle ore 15.46 Autostrade riferisce che «il traffico non è più bloccato ma rimangono 7 chilomtri di coda in aumento. Si consiglia di uscire a Fabro e rientrare ad Orvieto, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, mentre per le lunghe percorrenze consigliata l’uscita di Valdichiana con rientro ad Orte».

Alle ore 14.46 Autostrade riferisce che «sulla A1 Milano-Napoli, tra Fabro ed Orvieto verso Roma, il traffico è bloccato con 4 chilometri di coda in aumento in seguito all’incidente accaduto al chilometro 446+700. In alternativa si consiglia di uscire a Fabro e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, si può rientrare in autostrada ad Orvieto».

Incidente stradale nel primo pomeriggio di giovedì lungo l’autostrada A1, in direzione Roma, circa tre chilometri prima del casello autostradale di Orvieto (Terni). La polizia Stradale orvietana – che coordina soccorsi, rilievi e viabilità – riferisce che sono coinvolte sei autovetture, un mezzo pesante ed un autocarro, per un totale di otto veicoli. «Al momento – spiega la Polstrada – si registrano due feriti non gravi». Il traffico è temporaneamente bloccato e sul posto sono presenti anche gli operatori del 118, i vigili del fuoco orvietani e personale di Autostrade per l’Italia.