A1: tamponamento fra Orvieto e Attigliano. Un ferito e traffico in tilt con lunghe code

Incidente stradale – un tamponamento fra due mezzi pesanti – lungo l’autostrada A1 nella prima mattina di mercoledì fra gli svincoli di Orvieto e Attigliano, in direzione Roma. Alle ore 8.30 si registravano 10 chilometri di coda in aumento, con transito su una sola corsia a velocità ridotta. In seguito all’impatto, parte del carico trasportato è infatti finito sulla carreggiata. Sul posto, le pattuglie della polizia Stradale di Orvieto che hanno soccorso l’unica persona rimasta ferita – in maniera fortunatamente lieve – consegnandola alle cure degli operatori del 118 per il successivo trasporto all’ospedale di Orvieto. Sul posto anche personale di Autostrade per l’Italia per il ripristino della piena transitabilità dell’autostrada.

