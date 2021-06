Saranno i carabinieri del comando provinciale di Terni, polizia stradale di Terni, polizia Locale di Narni e di Orvieto ad essere impegnati nel mese di luglio nei controlli per la velocità lungo le strade extraurbane principali del Ternano e non solo: di seguito l’elenco delle attività previste per giorni e orario. Il documento della prefettura è stato firmato martedì dal viceprefetto vicario Andrea Gambassi.

