Avigliano, c’è ‘Un pianoforte per la pace’: omaggio a Toscolano e ai poeti umbri

Un omaggio a Toscolano ed ai poeti umbri. Questo in sintesi ciò che avverrà domenica pomeriggio, 25 giugno, nella frazione di Avigliano Umbro a partire dalle 17: l’associazione culturale ‘Euterpe e le altre’ scende in campo per ‘Un pianoforte per la pace’, con il borgo caratterizzato per l’occasione da musica e poesia. Il programma prevede un recital pianistico con opere di Bach, Chopin e Rachmaninov a cura di Gabriele Sarandrea. L’introduzione sarà di Daniela Colamonico, mentre la voce recitante vedrà protagonista Damiano Hulman. Ci sarà inoltre la presentazione di un libro di aforismi del filosofo Stefano Cazzato.

