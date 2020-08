Avigliano, ‘battaglia’ contro gli scooter troppo rumorosi

«Siamo esasperati, è ora di mettere fine a questa storia. Abbiamo diritto di riposare in santa pace». Il grido di allarme lo lanciano alcuni cittadini di Avigliano Umbro e il motivo è curioso: la causa del malumore sono «i ciclomotori dei ragazzi che montano marmitte fuori regola e fanno troppo rumore». Pronto un esposto da inviare a questura, carabinieri e polizia Municipale.

Disturbo notturno

I ragazzi – la segnalazione – scorazzano fino a tarda notte per le vie del paese «disturbando coloro che invece la mattina devono andare a lavorare e invece non riescono a dormire. È un continuo girare intorno al paese con questi ciclomotori che fanno un rumore infernale e ad ogni loro giro è un sobbalzo per noi che cerchiamo di dormire. Abbiamo già informato i carabinieri per vie brevi e a breve dovrebbe arrivare anche una denuncia scritta. Speriamo che prendono provvedimenti a breve». Vengono inoltre ricordati gli articoli 155 e 78 del Codice della strada in riferimento alle sanzioni per i rumori ‘molesti’ e la modifica delle caratteristiche costruttive: «Ci aspettiamo che prima che intervengano le forze di polizia con le sanzioni amministrative, intervengano i genitori dei ragazzi».