Badante 65enne travolta e uccisa da un’auto a Santa Sabina

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di giovedì a Santa Sabina, frazione di Perugia, dove una 65enne di origini ucraine – Yaroslava Yatsuk – è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada, con conseguenze purtroppo tragiche. Al volante dell’autovettura, una Mercedes, c’era un 38enne di Deruta che ha subito allertato i soccorsi: trasportata d’urgenza dal 118 all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’, la 65enne – che lavorava a Perugia come badante – è deceduta dopo circa due ore in seguito alle gravissime lesioni riportate nel sinistro. A riferire la notizia sono i quotidiani Il Messaggero e Il Corriere dell’Umbria.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione da parte degli agenti della polizia Locale di Perugia, intervenuti sul posto per i rilievi e per gestire la viabilità, la donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta dal veicolo, il cui conducente non è riuscito ad evitare l’impatto. Quest’ultimo, subito resosi conto della gravità della situazione, si è prodigato per far giungere i soccorsi il prima possibile. Scontata la sua iscrizione nel registro degli indagati – il reato ipotizzato è ‘omicidio stradale’ – anche per procedere a tutti gli accertamenti necessari, a partire dall’autopsia che verrà disposta da pm titolare del fascicolo, Franco Bettini. Yaroslava Yatsuk lascia tre figli, tutti residenti in Ucraina: la notizia si è presto diffusa nella nutrita comunità di connazionali che risiedono nel Perugino, in cui la 65enne era conosciuta e benvoluta da tutti.