Bandecchi: «Interpan sì, Treofan no»

A Terni si dice ‘una calda e una fredda’, un detto che descrive piuttosto bene le ultime vicende – sottoforma di aggiornamenti da parte del presidente della Ternana e patron di UniCusano Stefano Bandecchi – in merito alle vicende di Interpan e Treofan. Per la prima, Bandecchi via Instagram ha detto che «le cose sono andate per il verso giusto» e che «il 18 gennaio sarà fatto l’atto davanti al notaio, UniCusano inizierà a gestire l’Interpan e farà l’offerta definitiva al curatore. Questa vicenda si sta concludendo a vantaggio dei lavoratori e di Terni». Tutt’altri orizzonti per la Treofan, dopo che il liquidatore Filippo Varazi – alla luce del tavolo tenutosi al Mise lo scorso 4 gennaio – aveva definito quella di Stefano Bandecchi «l’unica proposta percorribile». Qui il patron rossoverde ha spiegato, senza scendere nel dettaglio, che «non ci sono le condizioni per chiudere la partita in maniera positiva». Doccia a dir poco gelata in vista del nuovo incontro al ministero fissato per il 13 gennaio, nel quale il progetto UniCusano avrebbe dovuto prendere il largo: ora si è invece di nuovo al punto di partenza e sullo sfondo resta la proposta Hgm – azienda che si occupa in primis di telecomunicazioni – che lo stesso liquidatore della Treofan aveva messo in disparte. Tornerà in pista?

