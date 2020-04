Bastardo, muore folgorato insieme ai suoi cani

Tragedia nel tardo pomeriggio di sabato a Bastardo (Giano dell’Umbria) dove un 70enne della zona – A.R. le sue iniziali – è morto folgorato insieme a due dei suoi tre cani. Secondo una prima ricostruzione l’anziano, pensionato, era insieme agli animali quando due di questi sono finiti nel corso del fiume Paglia. Lì nei pressi, nell’acqua, si trovava però anche un cavo della corrente e i due cani sono morti folgorati. Forse il 70enne non si è subito reso conto di cosa fosse accaduto, li ha raggiunto per soccorrerli ed è a sua volta rimasto ucciso dalla scarica elettrica ad alto voltaggio. Il terzo cane è invece scappato. All’arrivo del 118 di Pantalla per l’uomo non c’era già purtroppo più nulla da fare. Sul posto, che si trova nei pressi del consorzio agrario di Bastardo, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Foligno ed i carabinieri che indagano sull’accaduto per ricostruirne la dinamica.

