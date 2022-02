Incidente senza gravi conseguenze nella mattinata di lunedì nella zona industriale di Bastia Umbra (Perugia), in via dei Tigli. A scontrarsi sono stati una Fiat 500X ed un furgone Iveco: danni rilevanti ma, fortunatamente, c’è solo un ferito lieve affidato alle cure degli operatori sanitari del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità.

