Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di giovedì – intorno alle 17 circa – per un incendio che si è sviluppato nei pressi della ditta Magnini, nel territorio di Bastia Umbra. Gli uomini del 115 si sono attivati con due mezzi per le fiamme che hanno riguardato del materiale plastico di risulta, con colonna di fumo visibile a centinaia di metri di distanza. Ignote al momento le cause.

