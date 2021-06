Bevagna, 85enne investe 88enne con l’auto e lo uccide

Incidente stradale mortale nella prima mattinata di giovedì in via Alcide De Gasperi, a Bevagna (Perugia). Un uomo di 88 anni è stato investito da un’autovettura – una Opel condotta da un 85enne – in corrispondenza della farmacia. L’anziano è deceduto sul colpo e purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi e gli accertamenti del caso si sono portati gli agenti della polizia Locale, i vigili del fuoco ed i carabinieri di Foligno, oltre all’ambulanza del 118. Secondo quanto ricostruito, l’88enne era arrivato in via De Gasperi a bordo della sua Fiat Panda. Era sceso dal mezzo per gettare l’immondizia e poi, quando stava risalendo, la Opel ha centrato la sua auto ed investito lui. Con conseguenze purtroppo tragiche.

