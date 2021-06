Giovedì nero sulle strade umbre: 46enne muore nel Magionese

Giovedì nero sulle strade umbre in fatto di incidenti stradali gravi. Dopo quello della prima mattinata, che ha causato il decesso di un 88enne a Bevagna, investito da un 85enne al volante della sua auto, un altro sinistro – avvenuto intorno alle ore 14 nel magionese – ha causato il decesso di una persona. L’incidente è accaduto lungo la strada regionale che collega le frazioni di San Savino e Casenuove, all’altezza di Dirindello. A perdere la vita nell’impatto frontale fra una betoniera che trasportava cemento ed un fuoristrada, è stato il conducente – il 46enne A.T. di Magione – di quest’ultimo veicolo. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 di Passignano sul Trasimeno che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto sul colpo. Con loro, i vigili del fuoco di Perugia e gli agenti della polizia Locale di Magione per la gestione della viabilità ed i rilievi volti a ricostruire la dinamica del grave sinistro.

LE IMMAGINI SUL POSTO – VIDEO