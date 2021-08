Un 45enne di origini marocchine è ricoverato in terapia intensiva al Santa Maria della Misericordia di Perugia dopo aver bevuto per errore dell’acqua ossigenata. L’episodio si è verificato a Castiglione del Lago, in un allevamento dove l’uomo lavora come inserviente. Il liquido era custodito in una bottiglia d’acqua e l’uomo, per una tragica fatalità, deve essersi confuso.

