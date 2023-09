Biblioteca Terni, gara deserta per il bar

di S.F.

Primo tentativo a vuoto, se ne riparlerà più avanti. Con possibile proroga tecnica – la scadenza attuale è fissata a fine settembre – in vista: è andata deserta la gara per la concessione quinquennale del bar della biblioteca comunale di Terni. L’esito della procedura è arrivato poco dopo le 11 nell’ufficio del responsabile degli appalti di palazzo Spada, il funzionario con alta professionalità Luca Tabarrini. Con lui anche il dirigente Andrea Zaccone. Il valore fissato a base d’asta era di 5.100 euro l’anno, evidentemente ritenuto troppo alto. Il prosieguo dell’iter resta in mano alla responsabile del procedimento Franca Nesta.

IL BANDO PER IL BAR: BASE D’ASTA 5.100 EURO L’ANNO