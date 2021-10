Bimbo di 2 anni ucciso a coltellate e lasciato sul nastro della cassa: orrore a Città della Pieve

Dentro il supermercato – il Lidl di via Molise, zona Po’ Bandino – ha adagiato il corpo senza vita del figlio, di appena 2 anni di età, sul nastro trasportatore della cassa, urlando e chiedendo aiuto. Una scena orribile quella accaduta venerdì pomeriggio poco dopo le ore 15 a Città della Pieve (Perugia). Immediato è stato l’intervento dei carabinieri e degli operatori del 118 sul posto: quest’ultimi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo. La donna – riferisce l’agenzia AdnKronos – era in stato confusionale ed è stata fermata e sentita dai militari. Si tratta di una 44enne di origini ungheresi, domiciliata a Chiusi (Siena) presso l’abitazione di un conoscente. Il bimbo – Alex Juhasz il suo nome, come riporta Il Corriere della Sera – presentava profonde ferite da arma da taglio al collo ed al torace. Indagini da parte dell’Arma sono in corso per ricostruire l’accaduto e la prima ipotesi è quella dell’omicidio: poco distanti dal supermercato sono stati trovati il passeggino ed un coltello, quest’ultimo all’interno di una casa diroccata e in stato di abbandono, subito posti sotto sequestro dagli inquirenti. Scossa la comunità pievese, e non solo, per un dramma che lascia senza parole.

Seguono aggiornamenti

FOTOGALLERY