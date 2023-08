Blitz all’alba nei boschi fra Piediluco e Marmore: arrestato spacciatore di 39 anni

LE FOTO

Sempre preziose le segnalazioni dei cittadini per scoprire nuove e vecchie zone di spaccio e, quando va bene, arrestare pusher attivi sul territorio. Da tempo l’attenzione dei carabinieri del comando provinciale di Terni si è concentrata su alcune zone boschive, come quelle fra Marmore e Piediluco. All’alba di giovedì i militari del Nor e della Sezione operativa della Compagnia di Terni sono entrati in azione in queste aree al confine fra la provincia di Terni e quella di Rieti. Ciò, come accennato, anche in ragione del fatto che residenti e commercianti avevano segnalato strani ‘movimenti’ – un costante viavai di potenziali clienti ad ogni ora del giorno e della notte – e il sospetto che la boscaglia fosse un sicuro rifugio per extracomunitari dediti allo spaccio di droga.

L’arresto

Dopo aver smantellato un primo bivacco, i militari si sono concentrati su una seconda area – all’altezza del chilometro 19+500 della strada provinciale 3 (la ‘vecchia’ Terni-Rieti) – e lì, oltre a scoprire che lo spazio era stato recentemente allestito per spacciare droga, hanno individuato un soggetto di origini magrebine che alla vista della pattuglia ha tentato di fuggire a piedi in un bosco. Rincorso e fermato, l’uomo – il 37enne A.M. di nazionalità marocchina, domiciliato a Lucca e già noto alle forze dell’ordine – è stato trovato con 45 grammi di cocaina già suddividi in dosi, altri 20 grammi di hashish, un bilancino di precisione e oltre mille euro in banconote di piccolo taglio. L’uomo è stato arrestato in flagrante e la convalida di quanto eseguito è prevista per venerdì pomeriggio di fronte al tribunale di Terni (giudice Biancamaria Bertan).