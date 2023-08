Una sagra della pecora movimentata nella serata di venerdì a Lerchi, frazione di Città di Castello. Come riporta il sito di informazione teletruria, c’è stata una rissa con il coinvolgimento di alcuni giovani a causa dell’alcol: per riportare la calma sono intervenute le forze dell’ordine che, al termine del servizio, hanno denunciato tre persone residenti in zona.

