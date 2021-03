Botte in via Tre Venezie: processo per gli ultimi due imputati

Le botte erano ‘volate’ il 1° ottobre del 2018, dapprima in casa e poi in strada, con tanto di armi da taglio e oggetti contundenti. Il bilancio finale era stato di sei persone ferite, una delle quali in modo serio, oltre ad una donna in stato di gravidanza che era stata condotta in ospedale a scopo precauzionale. Per quei fatti, avvenuti in via Tre Venezie e che erano stati seguiti dall’arresto di tre persone da parte dei carabinieri di Terni, due soggetti hanno già patteggiato mentre per altri due – un 37enne ed un 36enne, accusati di rissa e lesioni personali – il processo è in corso di fronte al tribunale di Terni in composizione monocratica (giudice Chiara Mastracchio). L’ultima udienza, durante la quale sono stati sentiti tre testimoni, si è svolta nei giorni scorsi. Il procedimento è stato poi aggiornato al prossimo 23 settembre per sentire altri testi della pubblica accusa. I due imputati sono difesi dagli avvocati Massimo Oreste Finotto e Dino Parroni, mentre le parti civili sono assistite dai colleghi Marco Delibra e Gianluca Franconi. All’origine della violenta lite c’erano ragioni di carattere economico legate al prezzo di acquisto di un’abitazione.

