Cade dalla scogliera e muore annegato: tragedia al Trasimeno

Tragedia nel pomeriggio di venerdì sulle acque del lago Trasimeno (Perugia), nei pressi della scogliera accanto il molo di San Feliciano (Magione), dove è possibile salire sui traghetti da e per l’isola Polvese. Un uomo di 67 anni, Marino Fanelli, originario della frazione magionese di San Savino, ha perso la vita dopo essere caduto da quella stessa scogliera, nelle acque del lago. Secondo quanto appreso, l’uomo aveva una clavicola rotta, esito probabilmente della caduta sugli scogli. In tasca aveva le sole chiavi dell’auto ma poi gli accertamenti dei carabinieri di Città della Pieve hanno consentito di risalire alla sua identità in maniera precisa. La salma del 67enne è stata recuperata nella prima serata dai vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria di Perugia. La prima ipotesi è che sia accidentalmente scivolato, procurandosi poi quella lesione – la frattura – che non gli ha consentito di mettersi in salvo. Non può tuttavia escludersi anche il malore ma saranno gli accertamenti medico legali a chiarire questo aspetto.

