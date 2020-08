Cade dallo scooter, uomo in ospedale

Un uomo italiano, sulla sessantina, è caduto dal proprio scooter all’incrocio fra via Settevalli, in corrispondenza della rotatoria Solinas, che conduce verso Ponte della Pietra. L’uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo senza urtare contro altri veicoli prima di franare a terra. Gli automobilisti che lo seguivano hanno immediatamente chiamato i soccorsi rimanendo accanto all’uomo fino all’arrivo dell’ambulanza della croce rossa, giunta sul posto dal vicino ospedale. I sanitari hanno stabilizzato l’uomo dopo averlo caricato sulla barella spinale. Da una prima valutazione avrebbe una frattura agli arti superiori e diverse escoriazioni. Le sue condizioni non sono particolarmente gravi.

