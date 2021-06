Futsal femminile, nuovo scudetto per la ternana Coppari

La Terni del calcio a 5 femminile non è più protagonista da tempo nel massimo campionato nazionale ma c’è chi sabato sera, seppur fuori dall’Umbria, ha conquistato un nuovo scudetto personale. Si tratta della classe 1998 ternana Ludovica Coppari, già in grande luce da giovanissima con la maglia delle Ferelle e ora di nuovo campionessa d’Italia con la casacca del Montesilvano di mister Gonzalo Santangelo: 2-3 in rimonta al palaBadiali di Falconara e festa tricolore anche per lei. Il quarto del suo ricco palmarés dopo i due conquistati con la Ternana e il più recente con il Salinis.

