di Fra.Tor.

Due medaglie – un oro e un bronzo – tanta fatica, emozioni forti e lo sguardo già rivolto al futuro. Corrado Montecaggi, atleta ternano di lungo corso, chiude con orgoglio e soddisfazione la sua esperienza ai Mondiali di calciobalilla, condivisa quest’anno con Corrado Farina, alla sua prima partecipazione iridata.

«Per me è stata la seconda volta, per lui la prima – racconta Montecaggi – e già questo rende l’esperienza speciale. Un’emozione incredibile entrare in quel palazzetto, vivere l’atmosfera della competizione internazionale. È stata una battaglia dura per entrambi».

Farina ha chiuso il suo debutto mondiale con un 4° e un 8° posto, risultati prestigiosi considerando anche la difficoltà di dover giocare su tavoli a cui non è abituato. «Ha fatto un’impresa – sottolinea Montecaggi – e ha tre anni davanti per preparare il prossimo Mondiale: sono certo che farà ancora meglio».

Per Montecaggi, invece, il bilancio è importante: due gare di doppio, un primo e un terzo posto. Oro e bronzo. Ma non è solo questione di medaglie. «Ogni volta che salgo su quel tavolo – dice – è una battaglia contro avversari sempre più forti, preparati, agguerriti. Il livello si alza costantemente, ma io trovo ancora stimoli dopo circa trent’anni di gioco. Dedico questo Mondiale a me stesso e al lavoro e alla determinazione che metto in tutto ciò che faccio».

Un ringraziamento speciale va a chi gli è accanto, anche nei momenti meno visibili. «I risultati si raggiungono grazie a chi si allena ogni giorno con me. Se non ci fossero loro, non potrei fare nulla. E poi grazie a tutti quelli che mi vogliono bene».

Il prossimo appuntamento agonistico è fissato: Coppa Italia e Supercoppa Italiana, in programma il 2 e 3 agosto a Milazzo. Poi una meritata pausa, un po’ di relax e, come dice lo stesso Montecaggi, «vedremo cosa mi riserverà il futuro. Di certo, questo sport lo amo ancora profondamente».