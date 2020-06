Non accade tutti i giorni di acquistare un Gratta e Vinci per 2 euro e vincerne 100.000. È ciò che è successo giovedì al bar pizzeria Pandolfi di Calvi dell’Umbria, in provincia di Terni: a lanciare la notizia è stato il locale stesso, con tanto di pubblicazione del fortunato biglietto de ‘I simboli del miliardario’. C’è chi può festeggiare.

