Camion contro auto, poi tamponamento a catena: un morto e un ferito grave

Tamponamento a catena in corrispondenza di un cantiere sulla 75 Centrale Umbra, all’altezza di Ospedalicchio: coinvolte sette auto. Ai soccorritori si è presentata una scena raccapricciante, con un’auto accartocciata, centrata da un mezzo pesante, un furgone per consegne.

Morto un uomo, grave una ragazza

All’interno dell’auto una persona estratta dai vigili del fuoco in stato di incoscienza. C’è anche una ragazza ferita in modo grave. L’ospedale di Perugia, poco dopo le 11, ha conferma il decesso di una persona. Dalle prime informazioni dovrebbe essere un 69enne originario di Foligno. Sul posto, oltre al 118 partito da Assisi, anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Lunghe code e polemiche: colpa dei lavori

Pesantissime le ripercussioni sul traffico, con la carreggiata chiusa e il traffico deviato sulla viabilità ordinaria. Lunghe code fino a Perugia per chi si immette in direzione Foligno, ma rallentamenti anche nell’altro senso di marcia. E mentre Anas informa sui dettagli delle modifiche alla viabilità divampano le polemiche sulle condizioni della strada e sulla presenza di cantieri in quel tratto.

La nota Anas

Sulla strada statale 75 “Centrale Umbra” è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Foligno, all’altezza di Ospedalicchio in provincia di Perugia. Il provvedimento si è reso necessario a causa di un incidente. Il traffico è provvisoriamente deviato sulla viabilità secondaria, per permettere le operazioni di rimozione dei veicoli. Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono intervenuti sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.