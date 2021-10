Camion in bilico sulla superstrada: attimi di paura a Perugia

Se l’è vista davvero brutta l’autista – nemmeno trentenne – dell’autotreno che, nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 14, ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava finendo fuoristrada all’altezza di Ponte San Giovanni, corsia Nord. E se la sono vista brutta anche le auto che in quel momento stavano transitando in corrispondenza del sottopasso: hanno rischiato di essere travolte, ma per fortuna il camion è rimasto in bilico, tenuto sulla strada dal pesante rimorchio.

Fuori strada col camion

Per cause ancora in corso di accertamento – ma a quanto pare senza il coinvolgimento di altri veicoli – il mezzo è sbandato, forse anche per il fondo stradale bagnato, ha sfondato il guardrail finendo con la motrice oltre il confine stradale, a penzoloni sul sottopasso automobilistico che collega Ponte San Giovanni a Balanzano, alle spalle del Park Hotel, verso via della Scuola. La motrice è sul lato di Balanzano.

Salvato dal palo della luce

Prezioso, forse addirittura decisivo, un palo della luce che si trova proprio in corrispondenza del sottopasso: la motrice dell’autoarticolato si è infatti ‘appoggiata’ su quel palo, che ne ha evidentemente frenato la corsa. L’autista – sotto shock – è rimasto all’interno del vano conducente. I primi ad accorrere sul posto, al di sotto, lo hanno sentito urlare per chiedere aiuto. Era ferito alla testa e alle gambe, per fortuna in modo non grave, anche se perdeva sangue copiosamente.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e la polizia stradale, che ha chiuso sia la strada superiore sia quella inferiore, per ovvie ragioni di sicurezza. Lunghe code si sono formate nella già trafficata conurbazione a sud di Perugia, a ridosso fra la zona industriale e il paese di Ponte San Giovanni, ad alta densità abitativa. Intervenuta anche un’ambulanza per soccorrere l’autista, trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia.

Nota Anas delle 15.26

La strada statale 3bis “Tiberina” (E45) è provvisoriamente chiusa a Perugia, in località Ponte San Giovanni (km 70,600) in direzione Cesena, a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Balanzano. Al momento si registrano code in direzione Cesena tra gli svincoli di Montebello e Ponte San Giovanni. Rallentamenti anche in carreggiata opposta in corrispondenza del sinistro.

Ripercussioni con rallentamenti e code si registrano sul raccordo Perugia-Bettolle tra Madonna Alta e Ponte San Giovanni, in direzione Ponte San Giovanni, e sulla strada statale 75 “Centrale Umbra” tra Ospedalicchio e l’innesto E45 in direzione E45.

L’incidente ha riguardato un mezzo pesante che si è intraversato abbattendo parte delle barriere laterali, senza coinvolgere altri veicoli.

Attualmente sono in corso le operazioni di recupero del veicolo incidentato da parte dei Vigili del Fuoco. Il personale e i tecnici Anas sono intervenuti sul posto per ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile