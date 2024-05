Camion rischia di finire nel torrente ma il guardrail ‘regge’ l’urto

Incidente stradale lunedì pomeriggio a Fratta Todina (Perugia), lungo la strada regionale 397 di Montemolino al chilometro 8+500. Il conducente di un camion ne ha perso il controllo all’altezza del ponte sul torrente Faena, finendo contro il guardrail che, comunque, ha resistito all’impatto, pur riportando seri danni. Danni importanti anche per il mezzo pesante che ha perso molto olio sulla carreggiata e per il cui recupero si è reso necessario l’intervento della gru dei vigili del fuoco. Sul posto, oltre al personale del 115, sono intervenuti i carabinieri e gli addetti di Area Sicura per le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi. Illeso il conducente del mezzo pesante.

