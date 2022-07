Camper di giostrai brucia a Maratta

Un camper di giostrai – tecnicamente un semirimorchio abitabile – è andato distrutto nell’incendio scoppiato nel primo pomeriggio di sabato in via Archimede, nella zona di Maratta a Terni tra gli stabilimenti della König Metall e della Tep. Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco del comando di Terni con 2 squadre e quattro mezzi che hanno evitato la propagazione delle fiamme ad altri veicoli presenti nell’area. Nessuno è rimasto ferito nell’accaduto e gli accertamenti per determinare le cause dell’incendio sono in corso.

LE FOTO