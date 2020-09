Campionato italiano sport prototipi: brilla Pegoraro

Torna a conquistare il podio il ternano Lorenzo Pegoraro nel quarto round del campionato italiano sport prototipi, andato in scena all’autodromo di Vallelunga ‘Piero Taruffi’ nel weekend. Per lui è arrivato un buon secondo posto in occasione nella gara 2 vinta da Guglielmo Belotti: ora in classifica generale è a quota 78 punti, a tredici lunghezze dall’attuale leader Danny Molinaro.

Lo scatto finale

La svolta della corsa c’è stata al 12° giro con l’uscita di scena del leader Giacomo Pollini, costretto a rallentare e fermarsi nelle vie di fuga. A quel punto è scattato il duello per la 2° posizione alle spalle di Belotti: bravo Pegoraro a sfruttare un errore di Miquel, costretto ad accontentarsi del terzo posto. Ora lunga pausa e prossima tappa fissata per l’8 novembre sul circuito di Monza.