Cantamaggio 2023: Andrea Madami vince il concorso di poesie e dialetto

Il vincitore del concorso di poesie e dialetto ‘Alighiero Maurizi’, inserito all’interno degli appuntamenti in programma in città per la 127esima edizione del Cantamaggio, è Andrea Madami che ha conquistato il podio con la poesia ‘A la sperella’. Secondo posto per Francesco Maccabei con la poesia ‘Lu mercatino dell’antichità’ e terzo classificato Giammario Orazi con la poesia ‘Le lacrime de li vecchi’. Ad aggiudicarsi la menzione speciale sono stati Fabrizio Nardini con la poesia ‘Trattoria: al Caravanserrajo’ e Michele Settimi con ‘Esse fratelli’.

Gli appuntamenti del fine settimana

Nel pomeriggio di venerdì 5 maggio in piazza Europa aprirà lo stand di animazione creativa, laboratorio di cartapesta dedicato a grandi e piccini. Alle 21, sempre in piazza Europa, sarà la volta di ‘Cantamaggio giovani best dj: sfida finale’. I quattro migliori giovani talenti della regione Umbria si sfideranno per la vittoria finale del contest di AM Terni Television. Durante la serata si alterneranno vari ospiti. E poi ancora dj set con Aldo D’Alessandro, Luca Montagnoli (Liukk), Nicoló Bussotti. Sabato 6 maggio dalle 15.30 sarà la volta della sfilata, per le vie del centro, dei mini carri realizzati dalle scuole dell’infanzia ed elementari di Terni. Percorreranno largo Villa Glori, corso Tacito, piazza della Repubblica e piazza Europa. Partciperà anche Stefano de Majo con uno spettacolo dedicato ai più piccoli. Dalle 17 alle 20 e dalle 21 alle 23 in piazza Europa si terrà il laboratorio di cartapesta dedicato a grandi e piccini. Dalle 21, sempre in piazza Europa, lo spettacolo musicale con I bandiera gialla, ‘Vola con me tour 2023’. Domenica 7 maggio laboratori creativi ed esibizioni di gruppi folkloristici.

Il 20 maggio la sfilata dei carri

La sfilata dei sette carri allegorici (sei in concorso e uno fuori concorso), posticipata causa maltempo, è in programma per sabato 20 maggio, mentre domenica 21 verrà proclamato il nome del vincitore. I colorati colossi in concorso sono: ‘…e sarà ancora primavera’, ideato da Sandrina Bianconi e Roberto Farinelli per il gruppo degli innamorati del Cantamaggio di Casali e Cesi; ‘Matrimonio di primavera e l’utopia si avvera’, ideato da Piero Carsili per la compagnia teatrale le Maceole di Montecastrilli; ‘Momentu d’amore’, ideato da Martina Casarin per il gruppo maggiaiolo Polymer-Pallotta-Sabbione; ‘Il risveglio (Lo risvejo)’, ideato da Romina Longo con tutto il gruppo maggiaiolo San Giovanni; ‘Armonie de maggiu’, ideato da Daniele Aiani per il gruppo giovani maggiaioli arronesi; ‘Cantamaggio da sempre e per sempre’, ideato da Alfonso Lauro per il gruppo maggiaiolo Riacciu; il carro delle penne – fuori concorso – con il quale il gruppo del Riacciu chiuderà la sfilata servendo penne calde a tutti.