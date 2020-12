Cantone sente Suarez sull’esame di italiano alla Stranieri

Luis Suarez è stato sentito dai pubblici ministeri di Perugia che indagano sul suo esame di italiano all’Università per Stranieri di Perugia per ottenere la cittadinanza.

IL CASO SUAREZ (ARCHIVIO UMBRIAON.IT)

Colloquio in videoconferenza

Il calciatore – riportano le agenzie di stampa – è stato ascoltato in videoconferenza come persona informata sui fatti insieme al suo manager. Il colloquio è stato organizzato nell’ambito di una rogatoria internazionale avviata dalla procura guidata da Raffaele Cantone. Sul contenuto della deposizione viene mantenuto il totale riserbo, ma secondo quanto filtra sarebbe stata comunque particolarmente interessante per gli inquirenti. Con il calciatore c’era il suo avvocato.