Caos largo Villa Glori, convalidato l’arresto

Arresto convalidato e udienza di merito il prossimo 25 maggio per l’uomo di originario della Guinea che nella serata di sabato scorso ha dato di matto in largo Villa Glori a Terni, ferendo due finanzieri che erano intervenuti per riportarlo alla calma – poi refertati con 10 giorni di prognosi ciascuno salvo complicazioni – e danneggiando due auto di servizio, una della Guardia di finanza e l’altra della polizia di Stato. L’uomo – difeso dall’avvocato Francesco Montalbano Caracci – era stato arrestato in flagrante e successivamente il tribunale (giudice Chiara Mastracchio), oltre a convalidare quanto eseguito su disposizione del pm di turno, ha applicato nei suoi confronti la misura dell’obbligo di firma per tre volte la settimana. Nessuna detenzione domiciliare quindi, in attesa del giudizio di merito, come chiesto invece dalla pubblica accusa.

