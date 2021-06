Capotreno aggredito sul Frecciarossa da un uomo senza biglietto

Nei giorni in cui si celebra il passaggio per Orte del Frecciarossa, dopo che nei mesi scorsi è stato fatto altrettanto per la fermata perugina, una notizia di cronaca getta nuove ombre – qualora ve ne fosse bisogno – sul livello di sicurezza del quartiere attorno alla stazione Fontivegge.

Aggressione sul Frecciarossa

Un uomo di origine nigeriana di 36 anni ha aggredito lunedì mattina, intorno alle 5.20, il capotreno del Frecciarossa in partenza da Perugia per Milano e poi Torino. L’uomo era senza biglietto e l’addetto voleva impedirgli di salire. A quel punto gli è saltato letteralmente addosso tanto da provocargli, nella caduta, una frattura al braccio sinistro.

Entrambi in ospedale

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Perugia (il punto Polfer non era ancora operativo a quell’ora), che hanno chiamato l’ambulanza. Sia il capotreno (47 anni) sia l’aggressore sono finiti in ospedale; il primo, dopo la fasciatura, è tornato a casa, prendendo un convoglio verso Milano; il secondo è ancora in stato di fermo e sarà messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.