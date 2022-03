Particolare intervento per i vigili del fuoco di Città di Castello lungo la via Aretina nella mattinata di martedì. Il 115 si è attivato per recuperare un capriolo rimasto fermo dentro una cunetta a bordo strada: con ogni probabilità è stato colpito in modo accidentale da un’autovettura nel corso della notte. L’animale è stato affidato ai ragazzi di Wild Umbria.

