Carabinieri Terni, un anno senza fermarsi

Cerimonia in tono minore – causa emergenza Covid – per il 206° anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri a Terni. Si è svolta venerdì mattina alla presenza – come ospite – del solo prefetto Emilio Dario Sensi. Nell’occasione è stato ricordato con la desposizione di una corona il carabiniere Raoul Angelini, a cui è intitolato il comando provinciale di Terni e morto il 1° giugno del 1944 per mano dei nazi-fascisti.

I numeri dell’Arma ternana

L’occasione è stata comunque utile per tracciare il bilancio di quanto fatto nel corso dell’ultimo anno da tutti i reparti del comando provinciale guidato dal colonnello Davide Rossi. In questo lasso di tempo l’Arma ternana ha proceduto complessivamente per 4 mila delitti, arrestato 72 persone, denunciato a piede libero 1.200 soggetti. Il gruppo carabinieri forestale ha invece eseguito un arresto, denunciato 106 persone, perseguito 200 reati di carattere ambientale, effettuato 58 sequestri (16 penali e 42 amministrativi), contestato 948 illeciti amministrativi per un totale di 314.032 euro di sanzioni.

Bilancio positivo

«Grazie alla proiezione sull’intera provincia nell’arco delle 24 ore giornaliere di 19.500 servizi esterni, unitamente ai 13.500 servizi dei carabinieri forestali – spiegano dal comando di via Radice -, l’Arma ha posto in essere ogni sforzo per garantire un efficace presidio del territorio. Il comando provinciale ha profuso il massimo impegno per rendere sinergica la propria azione con quella delle altre forze di polizia per assicurare un’efficace attività preventiva e repressiva, per il contrasto dei reati in genere, con particolare riguardo a quelli predatori e a quelli inerenti le sostanze stupefacenti, grazie anche al prezioso coordinamento posto costantemente in essere a livello provinciale dalla prefettura e dalla procura della Repubblica. Fra i vari risultati operativi conseguiti nella lotta al crimine dall’Arma è da evidenziare l’operazione denominata ‘Toner’ che, coordinata dalla Dda di Perugia, ha consentito di smantellare un sodalizio criminale composto da cittadini italiani e nordafricani dediti al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio, nell’ambito della quale sono state tratte in arresto dieci persone e sequestrati 36 chilogrammi di varie sostanze stupefacenti, e successivamente eseguita un’ordinanza di misura cautelare emessa nei confronti di 19 soggetti».

La sparatoria

«Fra i militari che si sono distinti in particolari operazioni di servizio, va menzionato l’episodio avvenuto lo scorso luglio a Terni, dove uno dei due componenti di un equipaggio della sezione radiomobile della Compagnia di Terni, intervenendo in supporto alla polizia di Stato per bloccare un soggetto in evidente stato di alterazione psicofisica, veniva attinto da due colpi di pistola agli arti inferiori».