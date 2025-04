Una 55enne di nazionalità italiana, nota anche per esercitare l’attività di cartomante, è stata arrestata in flagrante dai carabinieri della Compagnia di Perugia per spaccio di droga.

La donna è stata fermata a bordo della propria auto per un controllo e, a seguito delle perquisizioni del mezzo, personale e domiciliare, è stata trovata in possesso di 82 involucri contenenti in totale 46 grammi di cocaina e meno di un grammo di marijuana, oltre ad un bilancino di precisione, due telefoni cellulari e ben 10.300 euro in contanti.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la 55ene è stata tradotta nel carcere perugino di Capanne, misura poi confermata dal tribunale a seguito dell’udienza di convalida.