Cascata Marmore, iniziative ‘speciali’ per i residenti

Passeggiate, escursioni e un po’ di movimento che non guasta mai, specie in questa fase di restrizioni dovute al Covid-19. Sono state organizzate nel weekend nel parco – ingresso gratuito – della Cascata delle Marmore.

Il programma: sabato

Spazio ad attività outdoor e ricreative per bambini e bambine. Si inizia sabato alle 11 con i ‘I sentieri dei tre salti’ «insieme a Tamara, che vi guiderà tra i colori del parco, per una passeggiata sportiva ma per tutti». L’evento sarà ripetuto mercoledì 18 dalle 14.30. Sempre in giornata – a partire dalle 11.30 – c’è la ‘Fantacascata’, una «passeggiata fantastica per i più piccoli, con il nostro folletto. Leggende e divertimento per tutti all’aria aperta». Il sistema di prenotazione consigliato è online.

Domenica

Si riprende domenica mattina alle 11 con ‘Storie e leggende della cascata’: «Passeggiata facile per tutta la famiglia. Conosceremo alcune delle numerose leggende e storie legate alla cascata e al suo territorio. Cultura e magia nella natura del parco». Infine il trekking – sempre alle 11 – con l’«escursione di media difficoltà, di circa 3 ore, sui sentieri. Per vivere la natura e il parco della cascata accompagnati da una nostra guida. I colori dell’autunno in una attività rigenerante all’aria aperta». Ulteriori info sono disponibili QUI.