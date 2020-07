Cascia, 17enne in prognosi riservata

Grave incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì 1° luglio a Cascia (Perugia), in località Padule, dove – per cause di accertamento – un 17enne è finito fuori strada con il proprio ciclomotore, riportando ferite serie. Nel sinistro, oltre allo scooter del ragazzo, sarebbe coinvolto anche un mezzo agricolo e la dinamica è al vaglio dei carabinieri del locale comando stazione. Il 17enne è stato soccorso dall’elicottero ‘Icaro’ del 118 e trasportato d’urgenza, in ‘codice rosso’, all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Al momento si trova ricoverato in rianimazione con riserva di prognosi ma la stabilità delle condizioni generali, unita alla giovane età ed alla capacità di reagire del ragazzo, lasciano sperare in un’evoluzione positiva del quadro, strettamente monitorato dai sanitari del nosocomio ternano. Il trasporto in elicottero è stato svolto in collaborazione con gli operatori del 118 di Terni che hanno trasferito il 17enne dall’aviosuperficie ‘Leonardi’, dopo il suo arrivo a Terni, in ospedale.

Condividi questo articolo su