Perugia, donna sequestrata in casa dai ladri a Case Nuove

Assume contorni sempre più inquietanti la serie di effrazioni denunciata dai residenti del quartiere Case Nuove a Perugia. Dopo il caso del signor Saverio, che si è ritrovato i ladri sul balcone del condominio venerdì sera, e li ha scacciati sparando due colpi di fucile in aria, emerge ora un altro episodio che riguarda il sequestro di una signora, chiusa in casa dai malviventi.

Chiusa in casa dai ladri

Era una sera, poco dopo l’orario di cena. Faceva caldo e molti dei residenti avevano deciso di passare la serata al parco. I ladri, secondo un canovaccio ormai consolidato, hanno puntato l’abitazione che sembrava loro più appetibile, entrando dalla porta d’ingresso. Hanno preso la scala, hanno scavalcato la siepe di recinzione e sono entrati in casa, ma non si erano accorti che all’interno c’era ancora una donna. Così, l’hanno chiusa in una stanza e hanno continuato indisturbati il loro ‘lavoro’.

I danni superano l’entità del bottino

Portati via soldi e gioielli; nulla di clamoroso, per carità, ma si tratta di ricordi e piccoli risparmi di gente normale. Qui non ci sono villoni ma condomini abitati da famigliole e anziani, tanti anziani. Spesso soli. Forse anche per questo la zona è diventata appetita: agli occhi di ladri improvvisati, devono sembrare colpi facili facili. Eppure non sempre va bene.

L’identikit

Sono in due, probabilmente in tre. E il sospetto è che siano sempre gli stessi che si aggirano fra le abitazioni di un quartiere considerato tranquillo fino a qualche settimana fa. Lo si deduce dal modus operandi: sempre gli stessi orari, dinamica molto simile fra un colpo e l’altro.

La storia del signor Saverio

Intanto – come riporta Alessandro Antonini sul Corriere dell’Umbria – il signor Saverio è stato convocato dai carabinieri per spiegare anche alle forze dell’ordine quanto illustrato a noi. La sua intervista è stata mandata in onda anche da UmbriaTv.

Protestano i residenti: il video con le parole degli anziani