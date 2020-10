Grifo, Caserta riesce a ‘svegliare’ pure Dragomir

Dopo quasi due anni da desaparecido, il centrocampista rumeno, che aveva fatto stropicciare gli occhi alle prime apparizioni, torna protagonista e regala la terza vittoria consecutiva ai biancorossi. Al gol del vantaggio di Murano aveva risposto l’assisiate Stramaccioni, che fra l’altro viene proprio dalle giovanili biancorosse.

La partita

Dopo un primo tempo soporifero, dopo 6 minuti della ripresa Grifo in vantaggio con un diagonale di Murano, dopo uno scambio con Melchiorri, che poi si vede negare il gol dal portiere marchigiano. Il pari di Stramaccioni di testa – sovrastato Rosi – sembra orientare la gara verso l’uno a uno ma una bellissima combinazione in attacco fra Bianchimano e Dragomir consegna a Caserta la terza vittoria in sette giorni.

Il tabellino

Perugia: Fulignati, Rosi, Favalli (37′ st Crialese), Angella, Monaco, Elia, Melchiorri, Dragomir, Murano (23′ st Bianchimano), Sounas (13′ st Falzerano), Moscati (37′ st Vanbaleghem).

Allenatore: Caserta.

A disposizione: Bocci, Baiocco, Sgarbi, Konate, Lunghi, Negro, Tozzuolo, Cancellotti.

Vis Pesaro: Bastianello, Eleuteri (1’st Giraudo), Stramaccioni, Gelonese, Pezzi (18′ st Ejjaki), Marchi, Benedetti (18′ st Ngissah), Tessiore (4′ st Nava), Gennari, De Feo, Brignani.

Allenatore: Galderisi.

A disposizione: Bianchini, Marcheggiani, Lazzari, Pannitteri, Mamona, Cannavò, Farabegoli.

Arbitro: Federico Fontani di Siena .

Assistenti: Massimo Salvalaglio di Legnano – Riccardo Vitali di Brescia.

IV° ufficiale: Stefano Nicolini di Brescia.

Reti: 6′ st Murano, 30′ st Stramaccioni (V), 38′ st Dragomir