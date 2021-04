Caso Barbara Corvi, Roberto Lo Giudice torna in libertà

Ad anticipare la notizia, giovedì mattina, è stato il giornalista Klaus Davi via Facebook: Roberto Lo Giudice, il 49enne di origini calabresi arrestato dai carabinieri – e su ordine del gip di Terni – per l’omicidio della moglie, la 35enne Barbara Corvi di Montecampano (Amelia), torna in libertà. Il tribunale del Riesame di Perugia – c’è la conferma – ha infatti annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, accusato insieme al fratello 45enne Maurizio di omicidio premeditato e occultamento/soppressione di cadavere. Una valutazione relativa alle esigenze cautelari, non al merito delle contestazioni, che verrà motivata dai giudici del Riesame entro i prossimi 45 giorni.

Articolo in aggiornamento