Castiglione, Capossela e i Chironomidi del lago: ‘Dovevo mettere una retina sulla bocca’

Un successo il concerto di Vinicio Capossela a Castiglione del Lago. Alla Rocca del Leone, il cantautore irpino ha citato spesso l’Umbria: dall’omaggio all’amico e mentore Sergio Piazzoli, organizzatore di concerti che spesso lo hanno visto protagonista, passando per i riferimenti al Lago Trasimeno e ad Assisi. E anche lui – come già Carmen Consoli all’Isola Maggiore due anni fa – ha dovuto combattere con i temuti chironomidi.

In più di una circostanza Capossela si è fermato per gli insetti: «Stiamo facendo un bestiario e ai sono volute unire al concerto anche questi animali senza spina dorsale». Uno gli entra in bocca e lui chiede un po’ d’acqua, sempre con la battuta pronta: «L’ho annegato». Poco prima aveva commentato sconsolato: «Dovevo venire con una retina sulla bocca».