Castiglione del Lago, incidente a Gioiella: 86enne in gravi condizioni

Serio incidente stradale lunedì mattina, intorno alle ore 11, in località Gioiella, nel territorio comunale di Castiglione del Lago (Perugia). Il sinistro, autonomo, ha coinvolto una sola autovettura finita fuori strada. Il conducente – un uomo di 86 anni di Castiglione del Lago – è stato estratto dai vigili del fuoco di Perugia che hanno provveduto anche a mettere in sicurezza il veicolo incidentato. Secondo quanto riferito dal comando provinciale del 115, le condizioni della persona ferita – trasportata all’ospedale di Perugia dagli operatori del 118 in ‘codice rosso’ ma sempre cosciente – sarebbero gravi. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Castiglione del Lago.

Condividi questo articolo su