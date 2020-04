Curioso intervento dei vigili del fuoco di Gaifana (Gualdo Tadino) nel pomeriggio di mercoledì in località Schiagni di Nocera Umbra (Perugia). Gli uomini del 115 sono intervenuti per soccorrere un cavallo caduto accidentalmente in un fosso adiacente una rimessa agricola. Sul posto il veterinario ha provveduto a sedare l’animale per consentirne il recupero: operazione andata a buon fine con l’animale che ha riportato solo alcune lievi ferite.

